СДЕЛАТЬ В ПАСКАЛЕ: Дан массив из 30 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,30]. Вывести в файл нечетные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об эт...

Информатика
СДЕЛАТЬ В ПАСКАЛЕ: Дан массив из 30 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,30]. Вывести в файл нечетные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом факте.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ВЫПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЛОГИ В конце июня их осталось пятеро. Почти все "овражники" - ребята с этого конца улицы - разъехались кто куда:...
Ответить
Физика
У дви посудини з однаковою килькости води температура якой 20 градусив опускають нагрити до 100 градусив за цельсиею однаковой масы шматкы зализа т...
Ответить
Математика
Помогите сроочно спааааааасибо
Ответить
Английский язык
Как будет по англисски мне 14 лет толька 14 писмено
Ответить
Русский язык
Можете пожалуйста написать то как вы понимает высказывание Шмелёва!!!
Ответить