СДЕЛАТЬ В ПАСКАЛЕ: Дан массив из 30 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,30]. Вывести в файл нечетные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об эт...

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СДЕЛАТЬ В ПАСКАЛЕ: Дан массив из 30 элементов, созданный случайным образом, значения элементов которого находится в диапазоне [-20,30]. Вывести в файл нечетные элементы массива. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом факте.

Автор: Гость