ВЫПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЛОГИ В конце июня их осталось пятеро. Почти все "овражники" - ребята с этого конца улицы - разъехались кто куда: В лагерь, к бабушкам, на юг, а один даже в Тайгу с отцом-геологом. А из компани...
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ВЫПИШИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЛОГИ В конце июня их осталось пятеро. Почти все "овражники" - ребята с этого конца улицы - разъехались кто куда: В лагерь, к бабушкам, на юг, а один даже в Тайгу с отцом-геологом. А из компании Тольки Самохина никто не разъехался. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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