У дви посудини з однаковою килькости води температура якой 20 градусив опускають нагрити до 100 градусив за цельсиею однаковой масы шматкы зализа та миди. У який посудини температура воды беде вищою и чому????
Физика
У дви посудини з однаковою килькости води температура якой 20 градусив опускають нагрити до 100 градусив за цельсиею однаковой масы шматкы зализа та миди. У який посудини температура воды беде вищою и чому????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В посудине с железом,потому что железо остывает дольше .
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