У дви посудини з однаковою килькости води температура якой 20 градусив опускають нагрити до 100 градусив за цельсиею однаковой масы шматкы зализа та миди. У який посудини температура воды беде вищою и чому????

Физика

У дви посудини з однаковою килькости води температура якой 20 градусив опускають нагрити до 100 градусив за цельсиею однаковой масы шматкы зализа та миди. У який посудини температура воды беде вищою и чому????

Автор: Гость