568+y=712+98 помогите пожалуйста
Математика
568+y=712+98 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносим 568 в правую часть с противоположным знаком, получаем: y = 712+98-568 y = 242
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