Помогите 6,8 пппппппжжжжжж

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6.Второй признак равенства треугольников. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны 8. Окружность- геометрическая фигура, состоящая из всех точек, расположенных на заданном растоянии от данной точки. Ра́диус — отрезок, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой, лежащей на окружности (или поверхности сферы), а также длина этого отрезка. Радиус составляет половину диаметра. Хорда - отрезок соединяющий любые две точки окружности. Диаметр окружности, самая большая хорда.