Какой литературный прием использовал тютчек в стихотворение гроза в начале мая

Русский язык
Какой литературный прием использовал тютчек в стихотворение гроза в начале мая
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Автор: Гость
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Гость:
литературные приёмы, метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения, художественные и изобразительно-выразительные средства.
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