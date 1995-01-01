Как менялась численность населения вашей области (республики, края)

Гость: Гость:

Из переписи населения г. Москвы привожу официальные данные по годам: 1992 г. – 9, 067 тыс. человек; 1993 г. – 9,066 тыс. человек; 1994 г. – 9,066 тыс. человек; 1995 г. – 9,085 тыс. человек; 1996 г. – 9,246 тыс. человек; 1997 г. – 9,411 тыс. человек; 1998 г. – 9,604 тыс. человек; 1999 г. – 9,783 тыс. человек; 2000 г – 9,932 тыс. человек; 2001 г. – 10,114 тыс. человек; 2002 г. – 10,269 тыс. человек 2003 г. – 10,386 тыс. человек; 2004 г. – 10,535 тыс. человек; 2005 г. – 10,726 тыс. человек; 2006 г. – 10,923 тыс. человек; 2007 г. – 11, 091 тыс. человек; 2008 г. – 11,186 тыс. человек; 2009 г. – 11, 281 тыс. человек; 2010 г. – 11,503 тыс. человек; 2011 г. – 11,776 тыс. человек; 2012 г. – 11,856 тыс. человек; 2013 г. – 11,99 тыс. человек; 2014 г. – 12,108 тыс. человек; 2015 г. – 12,197 тыс. человек; 2016 г. – 12. 330 тыс. человек. Вывод: В моей городе снижение численности населения в период с 1992 г. по 2016 г. наблюдалось только в 1993 и в 1994 годах, все остальные годы – чистый прирост населения.