Помогите! сделать выводы о схожести свойств неорганических и органических кислот

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Если с позиции теории электролитической диссоциации, то сходство в том, что молекулы кислот при растворении в воде распадываются с образованием только катионов водорода Н (+). То есть кислый раствор являет свойство катиона водорода. Различие в том, что минеральные кислоты легче распадываются на ионы, то есть в большинстве своем они достаточно сильные электролиты. В органических кислотах на силу кислоты оказывает влияние углеводородный радикал, с увеличением которого сила кислоты, собственно как и растворимость, уменьшается. Поэтому самой сильной органической кислотой является метановая или муравьиная кислота НСООН, где радикала нет. По силе своей она близка к соляной. Уксусная или этановая кислота в свете ТЭД является уже слабым электролитом.