Что такое : глобализация и глобальные проблемы , основные определение (8 класс)
Обществознание
Что такое : глобализация и глобальные проблемы , основные определение (8 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобальные проблемы - это всемирные проблемы. глобализация - это тоже всемирная проблема
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