Срооооччнноо помогите решить..Каково сопротивление обмотки паяльника если при напряжении 120 Вольт сила тока в ней 500 мл
Физика
Срооооччнноо помогите решить..Каково сопротивление обмотки паяльника если при напряжении 120 Вольт сила тока в ней 500 мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление определяется по формуле R=V/I =120V/,5A=240Ом. Ответ:240. Есть один нюанс 500мл я понял что это Вы так обозначили миллиамрер.
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