Оксид металла имеет формулу МО и содержит 77.5% металла 1.Определите металл М обра??ует и другое оксиды, например А (63,2%М) и В (72,1% металла) 2. определите формулы этих оксидов 3. какова масса кислорода в смеси 3 г А с 5...

Химия

Оксид металла имеет формулу МО и содержит 77.5% металла 1.Определите металл М обра??ует и другое оксиды, например А (63,2%М) и В (72,1% металла) 2. определите формулы этих оксидов 3. какова масса кислорода в смеси 3 г А с 5 г В

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