Уравнение четные по математике
Математика
Уравнение четные по математике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/1,6=7х-2/10,4 приводим к 10,4(1,6*6,5) 26/10,4=7х-2/10,4 7х-2=26 7х=26+2 7х=28 х=28/7 х=44)3Х+0,8/9,6=4,8/3,6 приводим к 9,6(3,6*2,7) 3х+0,8=12,96 3х=12,96-0,8 3х=12,16 х=11,68/3 х=46) плохо видно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определите масштаб плана если участок площадью 3600м2 изображён на этом плане в вид?? квадрата со стороной 6 см
Химия
Оксид металла имеет формулу МО и содержит 77.5% металла 1.Определите металл М обра??ует и другое оксиды, например А (63,2%М) и В (72,1% металла...
Литература