Уравнение четные по математике

Математика
Уравнение четные по математике
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/1,6=7х-2/10,4 приводим к 10,4(1,6*6,5)  26/10,4=7х-2/10,4    7х-2=26   7х=26+2    7х=28 х=28/7    х=44)3Х+0,8/9,6=4,8/3,6 приводим к 9,6(3,6*2,7)    3х+0,8=12,96    3х=12,96-0,8    3х=12,16   х=11,68/3   х=46) плохо видно
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