Укажите признак глагола, которого нет у деепричастия 1) вид 3)возвратность 2) время 4)переходность
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Укажите признак глагола, которого нет у деепричастия 1) вид 3)возвратность 2) время 4)переходность
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