Твір-розповідь людина якою я захоплююсь

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Людина якою я захоплююсь це є моя мама. В неї дуже важлива та тяжка робота, вона є лікарем швидкої допомоги. Це є не легка праця, треба мати стресостійкість, відповідальність, рішучість та готовність до ризику. Моя мама врятувала тисячі людських життів. Я пишаюсь і захоплююсь своєю мамою.