Твір-розповідь людина якою я захоплююсь
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Твір-розповідь людина якою я захоплююсь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людина якою я захоплююсь це є моя мама. В неї дуже важлива та тяжка робота, вона є лікарем швидкої допомоги. Це є не легка праця, треба мати стресостійкість, відповідальність, рішучість та готовність до ризику. Моя мама врятувала тисячі людських життів. Я пишаюсь і захоплююсь своєю мамою.
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