10-11 Информатика 8+4 б ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!! Для обозначения ??портсменов на олимпиаде используется шестизначный код, который состоит из 13 заглавных, 8 строчных прописных и 4 знаков препинания. Один ...

Информатика

10-11 Информатика 8+4 б ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!! Для обозначения ??портсменов на олимпиаде используется шестизначный код, который состоит из 13 заглавных, 8 строчных прописных и 4 знаков препинания. Один символ кодируется минимально возможным кол-вом бит. Код кодируется миним. возможным кол-вом байт. Сколько кол-ва информации необходимо для кодировки 8 спортсменов?))

Автор: Гость