10-11 Информатика 8+4 б ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!! Для обозначения ??портсменов на олимпиаде используется шестизначный код, который состоит из 13 заглавных, 8 строчных прописных и 4 знаков препинания. Один ...
Информатика
10-11 Информатика 8+4 б ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО НУЖНО РЕШИТЬ!!! Для обозначения ??портсменов на олимпиаде используется шестизначный код, который состоит из 13 заглавных, 8 строчных прописных и 4 знаков препинания. Один символ кодируется минимально возможным кол-вом бит. Код кодируется миним. возможным кол-вом байт. Сколько кол-ва информации необходимо для кодировки 8 спортсменов?))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+8+4=25 символов - 1 знак в коде 2^4< 25< 2^5 ---> 5 битов для одного знака в коде В коде всего шесть знаков: 5*6 =30 битов :8 =3,75 байтов = 4 байта (минимальное возможное количество байт =4 байта для кодировки одного спортсмена) Для 8 спортсменов: 4*8=32 байта
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