Покажите, как разрезать прямоугольник 9 × 4 на две равные части, из которых можно сложить квадрат
Математика
Покажите, как разрезать прямоугольник 9 × 4 на две равные части, из которых можно сложить квадрат
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Гость:
Както так......................
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