Сколько граммов Fe2O3 нужно взять для реакции с водородом, чтобы получить 16,8 граммов железа.
Химия
Сколько граммов Fe2O3 нужно взять для реакции с водородом, чтобы получить 16,8 граммов железа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xg 16.8g Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O 160g 112g x=160·16.8/112=24g
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