Выбери любимую пословицу сделай ее названием своего рассказа Запиши придуманный тобой рассказ полностью или несколько первых предложений

Литература
Выбери любимую пословицу сделай ее названием своего рассказа Запиши придуманный тобой рассказ полностью или несколько первых предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О труде труд кормит лень портит
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