Помогите! надо перечислить первые мероприятия советской власти с 1917 г
История
Помогите! надо перечислить первые мероприятия советской власти с 1917 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введение продразвёрстки, создание ВЧК (Всерос. Чрезвычайн. комиссия), ликвидация сословий, принятие декрета о мир и земле, сформировано первое большевистское правительство - СНК (Совет Народных Комиссаров), отделена церковь от государства, свержение власти Центральной Рады в Украине в январе 1918 г.
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