Уравнение движения велосипедиста имеет вид x=510-5t, а уравнение движения по той же д??роге мотоциклиста x=12t.Где произошла их встреча?
Физика
Уравнение движения велосипедиста имеет вид x=510-5t, а уравнение движения по той же д??роге мотоциклиста x=12t.Где произошла их встреча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При встрече x(велосипедиста)=x(мотоциклиста) 510-5t=12t 17t=510 t=510/17=30 Подставим полученное t в любое из уравнений и получим x 12t=12*30=360 Ответ:360
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