Уравнение движения велосипедиста имеет вид x=510-5t, а уравнение движения по той же д??роге мотоциклиста x=12t.Где произошла их встреча?

Физика

Уравнение движения велосипедиста имеет вид x=510-5t, а уравнение движения по той же д??роге мотоциклиста x=12t.Где произошла их встреча?

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