Что для меня значит родина ? сочинение 10пр.

Гость: Гость:

У каждого человека своя родина! Родина в которой он родился,где он сделал первый шаг с рождения. При одном слове родина у меня возникают много представлений. Родина это там где я родился. Родина это место семейного очага. Родина это моя семья. Родина это бескрайние поля,деревья и просторы. Родина это место где красота безгранична и всегда горманична. Вот что значит родина для меня.