Что для меня значит родина ? сочинение 10пр.
Литература
Что для меня значит родина ? сочинение 10пр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека своя родина! Родина в которой он родился,где он сделал первый шаг с рождения. При одном слове родина у меня возникают много представлений. Родина это там где я родился. Родина это место семейного очага. Родина это моя семья. Родина это бескрайние поля,деревья и просторы. Родина это место где красота безгранична и всегда горманична. Вот что значит родина для меня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Физика
Уравнение движения велосипедиста имеет вид x=510-5t, а уравнение движения по той же д??роге мотоциклиста x=12t.Где произошла их встреча?
Информатика
На шахматной доске в клетке (x1,y1)(x1,y1) находится шахматный конь. Определите, бьёт ли конь поле (x2,y2)(x2,y2). Формат входных данных На вхо...