Покажите на примерах что местоимения обычно заменяют имена существительные
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Покажите на примерах что местоимения обычно заменяют имена существительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Река вышла из берегов. Она затопила поля и луга. 2) Буря бушевала всю ночь. Она стихла только к утру. (Местоимение она в первом случае заменяет существительное река, во втором случае – существительное буря.)
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