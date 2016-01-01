Походження гідрогену

Химия
Походження гідрогену
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.Л.Лавуазье дал водороду название gydrogene (от др.-греч. "вода" и "рождаю") - рождающий воду. В 1801 году последователь А.Л.Лавуазье академик В.М.Севергин называл его "водотворное вещество",он писал: "Водотворное вещество в соединении с кислотворным составляет воду. Сие можно доказать,как через разрешение,так и через составление." Русское наименование "водород" предложил химик М.Ф.Соловьев в 1824 году - по аналогии с "кислородом" М.В.Ломоносова

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