Помогите с уравнением: 5(3х+1,2)+х=6,8
Алгебра
Помогите с уравнением: 5(3х+1,2)+х=6,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(3х+1,2)+х=6,8 15х+6+х=6,8 16х=0,8 х=0,05
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