Упростите выражение. 1. 6*12*а*2*b. 2. 8*c*5*b*2. 3.4m*7n*2. 4.3p*6k*4t. Помогите
Математика
Упростите выражение. 1. 6*12*а*2*b. 2. 8*c*5*b*2. 3.4m*7n*2. 4.3p*6k*4t. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 114ab 2. 80bc 3. 56mn 4. 72pkt
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