Поляной порядок разбора имени существительного
Русский язык
Поляной порядок разбора имени существительного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок разбора имени существительного как части речи . 1. Вопрос.2. Начальная форма (В форме единственного числа, отвечает на вопрос кто? или что?) 3. Часть речи.4. Постоянные признаки:· Одушевленные или неодушевленные; · Род; · Склонение.5. Непостоянные признаки: · Число; · Падеж.6. Роль в предложении.
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