Поляной порядок разбора имени существительного

Гость: Гость:

Порядок разбора имени существительного как части речи . 1. Вопрос.2. Начальная форма (В форме единственного числа, отвечает на вопрос кто? или что?) 3. Часть речи.4. Постоянные признаки:· Одушевленные или неодушевленные; · Род; · Склонение.5. Непостоянные признаки: · Число; · Падеж.6. Роль в предложении.