Поляной порядок разбора имени существительного

Русский язык
Поляной порядок разбора имени существительного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок разбора имени существительного как части речи . 1.               Вопрос.2.                Начальная форма  (В форме единственного числа,  отвечает на  вопрос кто? или что?) 3.                Часть речи.4.                Постоянные признаки:·        Одушевленные или неодушевленные;       ·       Род;       ·      Склонение.5.       Непостоянные признаки:        ·        Число;          ·        Падеж.6.                Роль в предложении.

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