Поширення речення другорядними членами

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Поширення речення другорядними членами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У саду цвітуть яблука,груші і абрикоси.
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