Поширення речення другорядними членами
Українська мова
Поширення речення другорядними членами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У саду цвітуть яблука,груші і абрикоси.
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