Положительные и отрицательные герои в сказке кавказский пленник

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Жилин и Костылин в рассказе Л.Н. Толстого два главных героя: Жилин и Костылин. Они офицеры русской армии, служили на Кавказе. Автор с первых страницпротивопоставляет своих героев. Уже их фамилии показывают разницу их характеров.