Выписать 3 одно составных, 3 двусоставных, 3 сложных предложения из повести "Капита??ская дочка"

Гость: Гость:

1.односоставных 2. «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее» . Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие» . Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел спать.. . и уложи меня» . — Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу. — Что ж за беда! — Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп. Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость, Отец твой А. Г. Обращаюсь к своему рассказу.(односоставные)