Переведите число 10101 в восьмиричную, шестнадцатиричную и пятиричную систему счис??ения
Информатика
Переведите число 10101 в восьмиричную, шестнадцатиричную и пятиричную систему счис??ения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
101012 = 25 в восьмеричной 101012 = 15 в шестнадцатиричной 101012 = 41 в пятеричной
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