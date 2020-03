Составь предложеня про царя на англ

Гость: Гость:

King — one of the titles of the monarch. The first ruler who adopted the title "Tsar" was the Bulgarian Prince Simeon I in the X century. In figurative speech to indicate the superiority, of domination: "the lion is king of beasts." ПЕРЕВОД Царь — один из титулов монарха. Первым правителем, принявшим титул «царь», был болгарский князь Симеон I в X веке. В иносказательной речи для обозначения первенства, доминирования: «лев — царь зверей».