Книга-иогучее оружие. Подчеркните главные и второстепенные члены предложения

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Книга-иогучее оружие. Подчеркните главные и второстепенные члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга - могучее оружие. Книга - подлежащее Оружие - сказуемое могучее- определение(волнистой чертой)
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