Как решить помогите пожалуйста. дано: m,кг- 0,5; блямбда =3,4•10; t0=0°. найти Q-?
Физика
Как решить помогите пожалуйста. дано: m,кг- 0,5; блямбда =3,4•10; t0=0°. найти Q-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
λ=3.4*10^5 Дж/кгm=0.5 кгQ=?Q=λ*m=3.4*10^5*0.5=1.7*10^5 Дж (170 кДж)=======================
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