29 баллов. При сжигании алкена массой 0,7 г образовались оксид углерода(IV) и вода кол??чеством вещества по 0,05 моль каждое. Относительная плотность паров этого вещества по азоту равна 2,5. Найдите молекулярную формулу алкена....

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1 способ. мы не знаем, что это алкен, а просто углеводород СхНу рассчитаем молярную массу по относительной плотности азота MCxHy=2.5·28=70g/mol mCO2=0.05·44=2.2g mH2O=0.05·18=0.9g mC=2.2·12/44=0.6g mH=0.9·2/18=0.1g mO=0.7-0.6-0.1=0g nC=2.2/12=0.05 nH=0.1/1=0.1 0.05:0.1=1:2 простейшая формула СН2 n(CH2)=70 n(12+2)=70 14n=70 n=5 C5H10 пентен 2 способ. Раз уже в условии дан алкен и мы знаем его общую формулу CnH2n+2, то задачу можно решить двумя действиями 1. найдем молярную массу M(CnH2n+2)=2.5·28=70g/mol 2. CnH2n+2=70 12n+1·2n=70 14n=70 n=5 C5H10 - пентен