Помогите пж; продолжите предложение- построение правового государства необходим?? так как
Обществознание
Помогите пж; продолжите предложение- построение правового государства необходим?? так как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
построение правового государства необходимо, потому что именно с помощью него признаются и гарантируются естественные права человека, проводится разделение государственной власти, обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность гражданина перед государством и государства перед гражданином.
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