Помогите переведите 1044мм с см

Математика
Помогите переведите 1044мм с см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см = 10 мм, значиь 1044 мм = 104,4 см
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