Положительные и отрицательные Пётра Гринева кратко

Гость: Гость:

Петр Гринев -личность, которая стремится к самосовершенствованию, человек чести. Он служит государыне и не изменяет данному слову даже под страхом смерти. Гринев умеет искренне и действенно любить. Он спасает Машу Миронову,хотя знает, что ее может убить Пугачев. Петр - широкая душа. Отдает заячий тулупчик Пугачеву за то, что "вожатый" показал дорогу. Петр стойко переносит несчастья. Оказавшись под следствием, он защищает себя и свое право на тот или иной поступок.