Положительные и отрицательные Пётра Гринева кратко

Литература
Положительные и отрицательные Пётра Гринева кратко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр Гринев -личность, которая стремится  к самосовершенствованию, человек чести. Он служит государыне и не изменяет данному слову даже под страхом смерти.  Гринев умеет искренне и действенно любить. Он спасает Машу Миронову,хотя знает, что ее может убить  Пугачев.  Петр -  широкая душа. Отдает заячий тулупчик Пугачеву   за то, что "вожатый"  показал дорогу.  Петр стойко переносит несчастья. Оказавшись под следствием, он защищает себя и  свое право на тот или иной поступок.
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