Анализ стихотворения Тютчева пожалуйста

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Федор Иванович Тютчев не только поэт, он философ, пытающийся понять тайны бытия, место и роль человека в жизни. Самого человека в своих произведениях он отождествляет с путником, на дороге которого встречаются счастье и горе, приобретения и потери, слезы и радость. И.С. Аксененко сказал о Тютчеве: «Для Тютчева жить означает мыслить». Но произведения Федора Ивановича имели не только философско-психологическую направленность: у него было много и лирических произведений, в которых он стремился передать восхищение красотой природы, ее понимание. Тютчев был прекрасным пейзажистом, который великолепно описывал природу с помощью художественных образов. Но он не простой созерцатель природы, он пытается познать ее смысл, проникнуть в ее жизнь, словно в душу человека. В природе Тютчев находит полную гармонию. Однако как и в человеческой жизни он видел противоречия и сложности, так и в проявлениях природы он видит «хаос» и «бездну». Источник загадочной красоты, высшая сила - это природа. В произведениях Тютчева перед ней преклоняется человеческий разум: Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык. Первый гром «резвится и играет», весна «блаженно-равнодушна», «покров наброшен златотканый» - все это вызывает живое волнение поэта. Его восхищают и приводят в полный восторг и грозы, и бури, и волнения на море. Все это находит отражение в начальных строках некоторых произведений Ф. Тютчева: «Как хорошо ты, о море ночное...», «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «Как весел грохот летних бурь...» и др. Когда я читаю стихи этого поэта, у меня возникают чувства, которые сходны с переживаниями и чувствами автора, владевшими им во время их создания. При этом начинаешь ощущать прелесть и красоту окружающего мира: С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной, и шум нагорный - Все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила. Гроза всегда вызывает у человека страх. Эти же строки показывают грозу совершенно другой. Вся природа весело вторит ей: и поток проворный, и птичий гам не умолкает. Впрочем, поэт видит природу и с другой стороны. Она у него выступает некой стихией, перед которой человек совершенно бессилен и одинок. Многое недоступно человеку, не все может он понять, поэтому мысль о таинственности и стихийности природы в душе у Ф. Тютчева вызывает тревогу и безысходность:Ночное небо так угрюмо, Заволокло со всех сторон, То не гроза и не дума, То вялый безотрадный сон. Быстротечность человеческой жизни вызывает у поэта суеверный страх. Это чувство обостряется по ночам, когда обнажается бездна небытия, срывая с мира «ткань благодатного покрова»: И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ей и нами - Вот отчего нам ночь страшна! Но все те чувства, которые владели поэтом: радость, вера в торжество гармонии и красоты, грусть или тревога - переплелись в его стихотворениях с природой. Все это дает его лирике захватывающую силу: О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, - Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье. Это стихотворение Тютчева показывает, что человек сознает обреченность своей короткой жизни, и соединение с природой дарит ему иллюзию продления и гармоничности своей жизни. Некоторые же картины природы - всего лишь толчок к размышлению поэта над человеческой судьбой. Но буквально в каждом произведении Ф. Тютчева угадывается связь души человека с природой: Как ни гнетет рука судьбины, Как ни томит людей обман, Как ни браздят чело морщины И сердце как ни полно ран, Каким бы строгим испытаньям Вы ни были подчинены, - Что устоит перед дыханьем И первой встречею весны! Все стихи Ф. Тютчева о природе вызывают хорошее, позитивное настроение. Поэт, осмысливая жизнь природы и ее взаимодействие с жизнью человека, в своих произведениях преодолевает трагическое восприятие мира и приходит к светлому и радостному пониманию жизни. Все лирические пейзажи Тютчева отражают его самые потаенные мысли и чувства, передают искреннее восхищение великолепием природы, тонкое восприятие звуков и красок. Это передается нам, читателям, через его стихи. Мне кажется, что так тонко и красиво о природе не говорил никто из русских поэтов до Тютчева.