Что произрастае рядом с берегом пресного водоёма? Осока, ряска, водоросли, лилии?
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Что произрастае рядом с берегом пресного водоёма? Осока, ряска, водоросли, лилии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осока, ряска , камыш , водоросли и многие другие растения
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