Придумать 1 текст с 5 предложениями с чередующимися гласными Даю много баловв
Русский язык
Придумать 1 текст с 5 предложениями с чередующимися гласными Даю много баловв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моём доме живут много людей.И,пожилые и,молодые.Мои друзья очень смешные.Я с ними учусь в одном классе.Мы очень дружная команда!
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