Какие причины смены вида звёздного неба?

Биология
Какие причины смены вида звёздного неба?
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Гость:
Я считаю из за того что Земля вращается
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