Какие причины смены вида звёздного неба?
Биология
Какие причины смены вида звёздного неба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю из за того что Земля вращается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Для украшения подарочных коробок приготовили 45дм ленты. 15 часть ленты запуталась и её отрезали. Сколько дм ленты осталось
Русский язык
Найдите пожалуйста все словосочетания в тексте: Похолодало. Пожухли и побурели травы. Пустынно в полях и лесах. Освобождаются от последних листье...