Какие монополии были в Италии в 19 веке

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Первые монополистические объединения появились именно в этих новых отраслях. В 1902 г. создается сталелитейный картель «Терни-Ильва», в 1904 г. — картель по производству и сбыту сахара, к этому же времени относится появление таких крупных монополий, как «Монтекатини», «Пирелли», «Ансальдо», «Эдисон», а в 1906 г. появляется промышленный гигант «Фиат», который занял господствующее положение в химической, резиновой, машиностроительной промышленности, в производстве автомобилей и электроэнергии.