Ярослав гулял на улице 1 час и 20 минут.Он поиграл с Петей 1/4 этого времени,а со Светой 1/5 оставшегося времени.Сколько минут Ярослав играл со Светой?

Математика

Ярослав гулял на улице 1 час и 20 минут.Он поиграл с Петей 1/4 этого времени,а со Светой 1/5 оставшегося времени.Сколько минут Ярослав играл со Светой?

Автор: Гость