Ярослав гулял на улице 1 час и 20 минут.Он поиграл с Петей 1/4 этого времени,а со Светой 1/5 оставшегося времени.Сколько минут Ярослав играл со Светой?

Математика
Ярослав гулял на улице 1 час и 20 минут.Он поиграл с Петей 1/4 этого времени,а со Светой 1/5 оставшегося времени.Сколько минут Ярослав играл со Светой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час 20 минут делить на 4 = 20 минут. 1 час 20 минут минус 20 минут будет час. час делить на 5 будет 12 минут ответ:12 минут
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