Выпишите слова, в которых в соответствии с литературной нормой необходимо произн??сить мягкий согласный перед буквой Е. Термин, продюсер, модель, пресса, академия, бутерброд, компьютер, декан, сессия, тезис, Одесса
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Выпишите слова, в которых в соответствии с литературной нормой необходимо произн??сить мягкий согласный перед буквой Е. Термин, продюсер, модель, пресса, академия, бутерброд, компьютер, декан, сессия, тезис, Одесса
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Термин,продюсер,пресса,академия,компьютер,декан,Одесса
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