Вместо вопросов поставьте цифры, т.е переведите в систему си)) Пожалуйста

Физика
Вместо вопросов поставьте цифры, т.е переведите в систему си)) Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85 г = 0,085 кг = 0,000085 т 20 с = 1/3 мин = 1/180 ч 13 л = 13 дм³ = 0,013 м³ 280 см² = 2,8 дм² = 0,028 м²
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