Положительным или отрицательным числом является значение выражения:ab-9c,если a,b,c отрицателные 2)10p-mn,если m,n,p отрицательные
Математика
Положительным или отрицательным числом является значение выражения:ab-9c,если a,b,c отрицателные 2)10p-mn,если m,n,p отрицательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Первом будет в ответе положительное число,во втором - отрицательное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Какое наибольшее целое число принадлежит промежутку? 1)[-8;3] 2)(-7;0) 3)(минус бесконечность;-4] 4)[-1;19]
Русский язык
Один мальчик объяснил слова. Сколько слов он объяснил неправильно? Исправьте его ??шибки. Спортплощадка - место, где дети играют во время перемен...
Математика
ТУРИСТЫ, СОБИРАЯСЬ В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЛОДОЧНЫЕ ПОХОД. ДОЛЖНЫ КУПИТЬ СУХИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ РАСЧЁТА 2 ПАКЕТА В ДЕНЬ НА ЧЕЛОВЕКА. В ПОХОД ИДУТ 12 ЧЕЛОВЕК.
Окружающий мир