Один мальчик объяснил слова. Сколько слов он объяснил неправильно? Исправьте его ??шибки. Спортплощадка - место, где дети играют во время перемены. Чемпион - спортсмен-победитель в соревнованиях. Болельщик - человек, который...
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Один мальчик объяснил слова. Сколько слов он объяснил неправильно? Исправьте его ??шибки. Спортплощадка - место, где дети играют во время перемены. Чемпион - спортсмен-победитель в соревнованиях. Болельщик - человек, который лежит в больнице. Стадион - место, где зимой бегают на лыжах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болельщик и стадион_______
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