Какое наибольшее целое число принадлежит промежутку? 1)[-8;3] 2)(-7;0) 3)(минус бесконечность;-4] 4)[-1;19]

Математика
Какое наибольшее целое число принадлежит промежутку? 1)[-8;3] 2)(-7;0) 3)(минус бесконечность;-4] 4)[-1;19]
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Гость:
1)3 2)-1 3)-4 4)19 это ответы
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