Пользовотель работал с каталогом C:\ 2011 \избронное \видео. он поднялсч на два уровня вверх

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Пользовотель работал с каталогом C:\ 2011 \избронное \видео. он поднялсч на два уровня вверх
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теперь он C:\2011 Т к он поднялся на два уровня
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