Пользуясь формулой объёма прямоугольного параллепипеда V=Sh, вычелите: 1) площадть S основания, если V=9,12см в кубе, h=0,6 см; 2) высоту h, если V=76,65см в кубе, S=10,5см в квадрате.
Математика
Пользуясь формулой объёма прямоугольного параллепипеда V=Sh, вычелите: 1) площадть S основания, если V=9,12см в кубе, h=0,6 см; 2) высоту h, если V=76,65см в кубе, S=10,5см в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S = V/h = 9,12 : 0,6 = 15,2 см 2) h = V/S = 76,65 : 10,5 = 7,3 sm
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