Пользуясь формулой объёма прямоугольного параллепипеда V=Sh, вычелите: 1) площадть S основания, если V=9,12см в кубе, h=0,6 см; 2) высоту h, если V=76,65см в кубе, S=10,5см в квадрате.

Математика

Пользуясь формулой объёма прямоугольного параллепипеда V=Sh, вычелите: 1) площадть S основания, если V=9,12см в кубе, h=0,6 см; 2) высоту h, если V=76,65см в кубе, S=10,5см в квадрате.

Автор: Гость